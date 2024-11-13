Полиция задержала обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари

Обладательница самого пышного бюста России и модель Ирен Феррари заявила, что разбила голову во время задержания полицейскими. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT 43-летнюю блогершу задержали за то, что она нецензурно их оскорбляла.

По данным источника, инцидент произошел в Подмосковье. Девушка Ирина Мацына, которая известна общественности по псевдониму Ирен Феррари, находилась в ЖК «Рублёвское Предместье». Она рассказала, что правоохранители задержали ее якобы за матерные слова в их адрес, но она опровергает обвинения.

Кроме того, звезда заявила, что разбила голову, упав из машины при задержании. Она пожаловалась, что лежала на асфальте и просила вызвать скорую помощь, но не хотела ехать в участок. Тогда ее доставили в отдел полиции и оставили до утра.

Обладательница пышного бюста говорит, что на видео полицейских была не она, а другая, похожая на нее, дама, которая «крыла их матом».

Отмечается, что на девушку составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Известно, что она работает диджеем и в ближайшую пятницу должна была провести вечеринку в ресторане.

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