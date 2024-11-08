Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе

Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки. Также рэпер разрисовал окна и сделал надписи с призывами об уничтожении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После того, как Гуф пришел в себя, он извинился перед медсестрами, которых постоянно вызывал в палату, нажимая кнопку тревоги. Как пишет источник, рэпер страдает от галлюцинаций: ему кажется, что он находится в тюрьме, а не на лечении. Музыкант просил забрать его из рехаба и даже пытался сбежать.

Ранее в Ереване отменен концерт оказавшегося в рехабе Гуфа. Выступление в Москве, запланированное на 22 ноября, пока находится под вопросом. Подробности читайте в этой новости.

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