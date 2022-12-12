Полиция возбудила уголовное дело после госпитализации Стаса Барецкого с сотрясением мозга

Шоумена Стаса Барецкого избили у входа в клуб, у него украли телефон и 120 тыс. рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 11 декабря у бара в центре Санкт-Петербурга. Неизвестные поджидали Барецкого у входа.

Его избили ногами и руками. Шоумену потребовалась помощь врачей. В больнице Барецкому с разбитым лицом диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Нападавших ищут.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс избил петербуржца у бара в Петербурге. Мужчина написал заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело.