Григорий Лепс и его охранники жестко выяснили отношения с петербуржцем после странно завершенного концерта

Смазанный юбилейный концерт певца Григория Лепса в Санкт-Петербурге – это только часть «ярких» гастролей исполнителя. После выступления музыкант и его охранники отправились в бар, где возник конфликт с одним из посетителей.

«Махач» с оппонентом в спортивном костюме перетек на улицу. Сначала повздоривших мужчин пытались разнять, но в итоге парень получил от охранника Лепса. Сам исполнитель тоже успел зацепить парня.

Итог драки – сломанный нос. Пострадавший подал заявление в полицию.

По словам его адвоката, конфликт произошел, когда парень отказался играть с Лепсом в нарды на 10 тыс. долларов. Посетитель якобы заявил, что у него нет таких денег.

Ранее сообщалось, что на концерте в честь 60-летия Лепс бросил микрофон, потом полетели очки. После выходки певец и вовсе удалился со сцены. Столь странное поведение объяснили болезнью артиста.