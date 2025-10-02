«Он везучий парень»: как Гуфу удалось выиграть суд по делу о драке в бане

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, рассказал сайту «Страсти», как удалось добиться закрытия уголовного дела, возбужденного после драки рэпера с экс-сотрудником правоохранительных органов в бане в подмосковной Апрелевке.

Напомним, в октябре 2024 года в отношении Гуфа возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия) после того, как он ударил бывшего полицейского во время отдыха в бане. Рэпер также отобрал у мужчины телефон. Известно, что экс-полицейский приехал после звонка хозяйки бани, которая оказалась двоюродной сестрой мужчины.

2 октября результаты судмедэкспертизы показали, что бывший сотрудник полиции сам спровоцировал конфликт и угрожал Гуфу.

«Прежде всего важно сказать, что нас пока официально не уведомили о прекращении уголовного преследования Алексея. Хотя я не сомневаюсь в достоверности информации, которую распространили СМИ. Журналисты часто узнают новости раньше, чем сами участники событий. Такая у вас работа», - сказал Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что закрытия уголовного дела удалось добиться по нескольким причинам.

«Во-первых, это достоверность информации, которую Гуф сообщал следователям с первых дней после возбуждения дела. Все данные нашли свое подтверждение в ходе следствия. Во-вторых, объективность и беспристрастность полицейских, которые занимались расследованием», - заверил адвокат.

По его словам, у следователей не было никакой предвзятости или желания привлечь к ответственности любой ценой. Все проходило спокойно, четко и в строгом соответствии с законом. Сергей Жорин отметил профессионализм сотрудников полиции, которые работали над этим делом.

«Но есть еще один момент — очень субъективный. Работая с Гуфом много лет, и наблюдая, в какие передряги он время от времени встревает, я все больше убеждаюсь, что он везучий парень. Пусть удача и дальше его не покидает», - заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что после дебоша в бане Алексей Долматов попал в реабилитационный центр, чтобы избавиться от зависимостей.