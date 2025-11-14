Опубликовано 14 ноября 2025, 18:301 мин.
Помолодевшая на 20 лет Яна Рудковская похвасталась фигурой в Париже
© Starface.ru
Продюсер Яна Рудковская вышла на связь из исторического отеля в Париже и удивила пользователей Сети неожиданным преображением.
В личном блоге жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала видеоролик, в котором позирует на фоне антикварной люстры в голубом костюме, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.
«Bonjour, Paris», - произнесла Яна, держа в руке фарфоровую кружку.
Пользователи Сети предположили, что 50-летняя Яна Рудковская переборщила с фильтрами и помолодела лет на 20.
«Очень красиво, но без фильтров тут прям никак, прям ну девочка вышла»,-посмеялись комментаторы.
Некоторые также отметили акцент Яны, обратившейся к подписчикам по-французски.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева