Помолодевшая на 20 лет Яна Рудковская похвасталась фигурой в Париже

Продюсер Яна Рудковская вышла на связь из исторического отеля в Париже и удивила пользователей Сети неожиданным преображением.

В личном блоге жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала видеоролик, в котором позирует на фоне антикварной люстры в голубом костюме, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.

«Bonjour, Paris», - произнесла Яна, держа в руке фарфоровую кружку.

Пользователи Сети предположили, что 50-летняя Яна Рудковская переборщила с фильтрами и помолодела лет на 20.

«Очень красиво, но без фильтров тут прям никак, прям ну девочка вышла»,-посмеялись комментаторы.

Некоторые также отметили акцент Яны, обратившейся к подписчикам по-французски.