Полиция начала проверку матери Лены Катиной, нашедшей ружье покойного свекра

Полиция начала проверку матери экс-участницы группы «Тату» Лены Катиной Инессы. Поводом стало найденное ею раритетное огнестрельное ружье.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Женщина обнаружила в гараже ИЖБ-36. Инесса Катина нашла его в гараже покойного свекра в Подмосковье, когда разбирала антресоли.

Женщина завернула ружье и отвезла в Москву, после чего обратилась в полицию. Теперь ее проверяют на незаконное хранение оружия. Правоохранителям предстоит выяснить историю происхождения находки, а также то, как ИЖБ оказался у Катиной.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка пронесла на автовокзал газовый пистолет с семью патронами. Оружие лежало в дорожной сумке и было найдено во время досмотра.

Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, пенсионерку задержали. Известно, что она не стояла на учете как владелица пистолета, оружие не имело регистрации.