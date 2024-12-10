Полицейские задержали мошенника, причастного к обману актрисы Раисы Рязановой. Об этом сообщает mk.ru.

Столичные полицейские задержали одного из мошенников, который обманул Раису Рязанову. Детали задержания и личность мужчины не раскрываются.

Напомним, актриса Раиса Рязанова пожаловалась 6 декабря полицейским на мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ. Они заявляли, что артистка попала в список спонсоров ВСУ, а чтобы доказать то, что она не причастна к пожертвованиям, ее попросили обналичить около 4 млн рублей. После того, как Рязанова передала деньги «силовикам», те исчезли из поля зрения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что 80-летняя актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем. Сейчас знаменитость восстанавливается дома.