Полицейские возобновили расследование уголовного дела в отношении жены Михаила Полицеймако

Полиция возобновила расследование уголовного дела после нападения жены актера Михаила Полицеймако Ларисы на журналистку. Первоначально его возбудили в 2022 году, затем переквалифицировали, а дальше закрыли из-за истечения срока давности.

О том, что расследование возобновлено, сообщил сайт mk.ru.

Журналистка Лилия Федорова приезжала в дом актера, чтобы сделать репортаж о конфликте семьи с 85-летним соседом и писателем, которого покусал йоркширский терьер Полицеймако. Когда съемочная группа уезжала, из квартиры вышла жена актера и набросилась на оператора, а затем журналистку. Позже женщина обратилась в медучреждение – ей диагностировали сотрясение мозга и травму позвоночника. Было возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. Федорова рассказывала, что дело в итоге закрыли.

Она же подала гражданский иск, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Истица не появлялась на заседаниях, объяснив это тем, что недавно удалось добиться возобновления уголовного производства. В рамках него будет рассмотрен и ее гражданский иск.

Ранее сообщалось, что Полицеймако упрекнул сына в отсутствии ролей из-за веса. Он недоволен, что молодой человек получил первую роль слишком поздно.