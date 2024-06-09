Актер Полицеймако упрекнул сына в отсутствии ролей из-за лишнего веса. Об этом сообщает газета «Собеседник».

Несмотря на то, что 22-летний сын актера Михаила Полицеймако уже нашел работу в Театре Сатиры, его отец все равно не доволен тем, что подросток так поздно получил свою первую роль.

«Когда молодые артисты заканчивают институт, перед ними или есть выбор, или нет выбора. Некоторых вообще никуда не берут. Никита показывался во многих театрах, но пришел к Сергею Газарову в Сатиру, и его взяли», — рассказал он.

По словам артиста, его сын начал следить за своей внешностью только на последних курсах вуза. Хотя если бы он озаботился этим раньше, то смог бы играть еще будучи студентом.

«Эх, если бы Никита похудел во время учебы в театральном училище, когда папа ему об этом говорил 850 раз, то, думаю, его пригласили бы работать не в один театр, а в два-три», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что прокуратура возобновила дело жены актера Полицеймако, избившей журналистку.