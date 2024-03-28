Полицейские проверили слух о смерти рэпера Гуфа

В московскую полицию поступило сообщение о том, что в одной из столичных квартир якобы лежит тело рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, пранкеры звонили от имени бывшего супруга сестры артиста Ольги, а саму родственницу назвали виновницей ЧП. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на данный пранкерами адрес на Овчинниковской набережной в столице. Им открыла дверь неизвестная женщина, которая не имела отношения к делу. Она рассказала, что купила недвижимость у родственников Долматова, однако живет в квартире уже на два года.

В настоящий момент правоохранители разыскивают пранкеров.

Стоит отметить, что это не первая фейковая новость о смерти Гуфа. Так, в 2011 году распространился слух о гибели музыканта при теракте в аэропорту Домодедово, хотя эта информация не подтвердилась. После этого фраза «Гуф умер» стала популярным комментарием к новостям о рэпере.

Ранее Гуф впервые показал новую возлюбленную.