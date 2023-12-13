«Полгода не было никакой работы»: Савичева рассказала о тяжелом периоде в жизни

Известная певица Юлия Савичева заявила, что уход от продюсера Максима Фадеева стал для нее непростым периодом в жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Как призналась артистка, решение об уходе из продюсерского центра Фадеева они принимали вместе с супругом. В результате звезда осталась без собственных песен и была вынуждена начинать карьеру заново.

«В тот момент на руках у меня была маленькая Аня, а у нас полгода не было никакой работы. Мы вместе с мужем приняли решение, что я ухожу из продюсерского центра: понимали, что дальше так не может продолжаться. Мы встретились с Максом и обсудили это решение. Уверена, что в тот момент оно было абсолютно верным», - рассказала Савичева.

Певица уточнила, что никакого стартового капитала у пары не было, вследствие чего они были вынуждены обратиться за помощью к крестному. На полученные от родственника деньги исполнительница записала альбом CLV и сняла ряд видеоклипов. Вдобавок знаменитость выразила благодарность композитору Олегу Шаумарову, который написал для нее несколько песен во время тяжелого отрезка в карьере. При этом Савичева подчеркнула, что наибольшую поддержку она получила в семье.

Артистка отметила, что решение об уходе от Фадеева было «взвешенным шагом», на некоторое время разрушившим многолетнюю дружбу между музыкантами. Тем не менее спустя время знаменитый продюсер все-таки решил вернуть певице ее композиции, поскольку, как считает Савичева, увидел ее преданность.

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