«Дрался он, конечно, круто»: Юлия Савичева рассказала об отце-бандите

Известная певица Юлия Савичева рассказала о юности своего отца. Об этом сообщает Газета.Ru.

Как призналась артистка, детство и юность ее отца прошли в Кургане, а сам он был «отъявленным хулиганом». Звезда подчеркнула, что родителя побаивались и уважали все курганские группировки.

«Дрался он, конечно, круто, любил боевые искусства, тренировался постоянно, был худым, поджарым и прыгучим», - заявила Савичева.

Кроме того, певица отметила, что ее отец увлекался музыкой, являлся барабанщиком и был участником рок-группы «Конвой». Мать исполнительницы, по ее словам, работала преподавателем в музыкальной школе. Савичева добавила, что она с ранних лет хотела выступать на сцене, как отец, и вся семья поддерживала ее желание.

Ранее певица Юлия Савичева рассказала, что несчастная любовь довела ее до анорексии в подростковом возрасте.