«Мы стали заложниками»: жена звезды «Папиных дочек» обвинила его в черном пиаре

В последнее время вся общественность наблюдает за разборками Михаила Казакова и его экс-супруги. Звезда «Папиных дочек» обвинил свою бывшую возлюбленную в том, что она бросила его, когда он перестал самостоятельно передвигаться. С тех пор стороны не прекращают словесный батл. Теперь Елена дала новый комментарий порталу Woman.ru.

В последней раз актер заявил: жена настроила падчерицу против него, заставив специально говорить про домашнее насилие. Елене нашлось, что ответить.

Женщина считает: они с дочерью стали заложниками ситуации. По мнению экс-супруги Казакова, в преддверии нового сезона «Папиных дочек» актер просто решил о себе напомнить публике.

«Очень жаль, что он пошел таким способом. Неприятно, что дети получились заложниками конфликта. Ни я, ни они не хотим в этом участвовать», — высказалась Елена.

Кроме того, бывшая возлюбленная Михаила пожаловалась на усталость от происходящей ситуации, вот почему она пригрозила артисту судом.

«Дайте нам спокойно жить! Мы не медийные, не гонимся за популярностью. Мирно у нас не получается решить все вопросы, договориться на словах не выходит, только через суд», — резюмировала Елена.

Ранее Михаил Казаков ответил на обвинения в домашнем насилии. Подробности читайте в этой статье.