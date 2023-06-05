Максим Галкин* впервые прокомментировал провальные концерты в Европе

Вот уже больше года Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) живет не в России. Открыто заявив о своей политической позиции, он перебрался в Израиль и начал строить карьеру за границей. Первые месяцы у шоумена все было хорошо, и он хвастался в Сети, что его отлично принимают и в Европе, и в США, и в Канаде. Однако со временем выступления комика стали еле-еле собирать хотя бы половину залов, из-за чего артист сильно потерял в деньгах.

По одной из версий, почему Галкин* не интересен больше публике, аудитория насытилась его антироссийскими высказываниями. Из-за этого супруг Пугачевой начал удалять из Сети видео со своих концертов, а также запретил съемки. Однако это положение не улучшило. Более того, из-за провалов над ним теперь активно подшучивают пользователи в Интернете. Не выдержав очередной насмешки, артист решил впервые прокомментировать происходящее.

Галкин* отметил, что аншлагов он действительно пока больше не собирает, но его это не волнует, так как истинные поклонники по-прежнему с ним. «Сколько ни есть – все мои!» – заявил муж Аллы Борисовны.

К слову, близкие к представителям Максима*, ответственным за организации его концертов, сообщили mk.ru совсем другую информацию. По их словам, шоумен сильно переживает на счет своего положения и заработка. «Ему семью кормить надо. И если сейчас зал заполнен на 60-70 процентов, то что его ждет дальше, когда история с эмиграцией поутихнет?» - сказали собеседники СМИ.

Напомним, что недавно артист пытался через суд исключить свое имя из реестра иноагентов, но у него ничего не вышло. Было решено, что все выступления Галкина* являются не просто сатирой, а его политической позицией. Более того, он сейчас находится под сильным влиянием иностранных государств.

*(Признан иноагентом на территории РФ)