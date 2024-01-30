«Полет состоится»: начаты съемки фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Знаменитый роман «Авиатор» писателя Евгения Водолазкина получит экранизацию. В Санкт-Петербурге начались съемки фильма по одноименному роману «Авиатор». Об этом сообщается в Telegram-канале «Редакции Елены Шубиной», где была выпущена книга.

Режиссером картины выступил Егор Кончаловский, который снял фильмы «Антикиллер», «Побег», «Консервы», генеральным продюсером — Сергей Катышев.

«Идея экранизации романа возникала несколько раз у разных режиссеров и продюсеров, но «Авиатор» почему-то не взлетал. Встретившись с Сергеем Катышевым и начав совместную работу над произведением, я понял, что в данном случае штурвал в надежных руках — и полет состоится», — отметил автор романа Евгений Водолазкин.

Работа над сценарием велась достаточно долго. По данным редакции Елены Шубиной, авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкевич и Евгений Водолазкин.

Роль Иннокентия Платонова исполнит Александр Горбатов, профессора Гейгера — Константин Хабенский. Кроме того, в фильме снимутся Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова.

Бюджет картины составляет более 500 миллионов рублей. В фильме будет звучать музыка Максима Фадеева.

Роман «Авиатор» Евгения Водолазкина был издан «Редакцией Елены Шубиной» в 2016 году и получил ряд премий, среди которых «Большая книга» и «BookStar-2019», а также историко-литературная премия «Клио». Это роман о человеке, которому предстоит восстановить картину собственной жизни.

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