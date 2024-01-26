Актеры из «Мастера и Маргариты» высказались о новой экранизации 2024 года

Актеры из каста фильма «Мастер и Маргарита» высказались о новой экранизации и своих героях. Порталу «Страсти» удалось пообщаться с исполнителями главных ролей – Юлией Снигирь и Евгенией Цыгановым. А также с Леонидом Ярмольником и Алексеем Гуськовым.

В новой версии культового романа образ Мастера воплотил звезда «Нежности» Цыганов. Его безымянный писатель – вовсе не тот литературный герой, которого знают и любят многие поклонники произведения. Он прототип самого Михаила Булгакова.

«Что такое ключ к роману «Мастер и Маргарита», который не дописал Булгаков? Его ищут сильнейшие умы много лет. У меня его нет. Наверное, Михаил Локшин попытался этот ключ найти. Он действительно серьезно проработал все версии произведения, биографию писателя. Многое вошло в фильм. Но многое и не вошло. Что касается меня, я играл того героя, который был описан в сценарии», - поделился своими мыслями актер.

Как оказалось, «Мастер и Маргарита» - любимый роман Юлии Снигирь, поэтому она с особой ответственностью относилась к фильму. Однако полностью довольной она все же не осталась.

«Если бы можно было быть абсолютно счастливой, то, сыграв свою любимую героиню, а бы такой и была. Но это, наверное, невозможно. Я все равно волнуюсь, так как осталась рефлексия на тему, что ты не успела дать этому персонажу. Каждый раз хочется все заново начать, потому что человек развивается, растет, появляются новые обстоятельства. В этом смысле театр лучше кино», - рассказала Юлия.

Леонид Ярмольник в беседе со «Страсти» отметил, что новый фильм о прибытии Воланда в Москву снимался очень долго, и на то были причины.

«Фильм снимался долго. Дело в том, что он невероятно современен по технологиям, которые делаются не в один день. Постпродакш был очень длинным, кропотливым, сложным. Именно это, кроме артистов и замечательного режиссера, должно произвести впечатление на зрителей. В первую очередь эта экранизация отличается от предыдущих тем, что играют другие артисты, это делал другой режиссер и, безусловно, с современными технологиями», - поделился артист.

Также о своем персонаже рассказал Алексей Гуськов. Отметим, что в новой экранизации барон Майгель стал одним из ключевых героев.

«Я думаю, что будут еще экранизации «Мастера и Маргариты». В это же фильме Мастер стоит перед выбором: черное или белое, любовь или большая не любовь? Мой персонаж Мейгель уже давно ответил себе на этот вопрос и выбрал конформизм», - сказал Гуськов.

Портал «Страсти» собрал всю информацию по экранизациям культового романа «Мастер и Маргарита» и высказал свое мнение о новом фильме. Материал читайте на сайте «Страсти».