Пол не имеет значения: сын Наташи Королевой готов удовлетворить языком кого угодно за деньги

Не так давно сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, вместе с невестой съехал от родителей и начал самостоятельную жизнь. Правда, 20-летний наследник артистов не рассчитал, что для этого нужны определенные средства. Оставшись без финансирования со стороны мамы и папы, Архип решил заняться бизнесом. Причем весьма специфическим.

В личном блоге сын Королевой дал объявление, что готов оказывать услуги обеспеченным людям. При этом пол для него не имеет значения. Удовлетворить он может и женщин, и мужчин. Речь идет о занятиях японским языком, которым молодой человек уже довольно давно увлекается.

За свои услуги Архип просит ни много ни мало 3000 рублей за одно занятие. При этом точной продолжительности Глушко-младший назвать не смог, так как, по его словам, все рассчитывается индивидуально под каждого отдельного ученика.

Правда, бизнес у молодого человека пока не особо задался. Да и вряд ли он будет успешен, так как Архип может месяцами не отвечать на сообщения. А по постам в социальных сетях можно сделать вывод, что у него проблемы со знанием русского языка, что уж говорить об иностранном.

Ранее невестку Наташи Королевой после новогодней ночи застали в компании мужчины и без пары зубов.