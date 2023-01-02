Невестку Наташи Королевой после новогодней ночи застали в компании мужчины и без пары зубов

Стриптизершу Анну Волынкину, известную как девушку сына певицы Наташи Королевой, после новогодней ночи застали в компании с каким-то мужчиной. Девушка с ушами зайчика прижималась к нему и разговаривала так, будто была не совсем трезвой.

На видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсетях, заметно отсутствие у хихикающей Волынкиной пары зубов.

Запись разлетелась по фан-пабликам Наташи Королевой. Поклонники спрашивали, что это за парень и где Архип Глушко. Они отмечали, что Волынкина выглядела «мерзко», и подозревали, что она была «подшофе».

Мужчина, который присутствовал на видео, позже сказал: «Пацаны, если вы смотрите меня, то я ее брат…».

Ранее сообщалось, что Волынкина сменила работу стриптизершей на визажиста. Но и тут девушка показала укоренившиеся привычки, сев на колени к мужчине.