Пол и имя ребенка держат в секрете: Софья Таюрская и Илья Прусикин* стали родителями

39-летний фронтмен группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о пополнении в семье. Музыкант стал отцом во второй раз.

33-летняя возлюбленная артиста Софья Таюрская родила малыша. Пол ребенка и имя пока не раскрывается. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях.

Софья стала мамой впервые. У Прусикина* есть сын Добрыня от бывшей жены Ирины Смелой, с которой он расстался в 2019 году. Именно Таюрскую обвиняли в разрыве пары, но исполнительница утверждала, что это ложь. Ее отношения с музыкантом якобы начались уже после его развода со Смелой.

В 2022 году лидер коллектива выступил против СВО и уехал вместе с участниками группы в Лос-Анджелес. Сейчас артисты преимущественно выступают в США.

В комментариях подписчики поздравили Софью и Илью* с радостным событием. Малышу они пожелали крепкого здоровья.

Напомним, бывшая жена Прусикина* Ирина Смелая в феврале 2024 года заявила, что выходит замуж за танцора Даниила Патлаха. Он сделал ей предложение в День всех влюбленных, 14 февраля.

*(признан иноагентом на территории РФ)