Бывшая супруга лидера Little Big Ильи Прусикина* снова выходит замуж

Бывшая супруга уехавшего из России лидера и основателя группы Little Big Ильи Прусикина* (признан иностранным агентом на территории РФ) Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, выходит замуж. Возлюбленный певицы, танцор Даниил Патлах сделал ей предложение в День всех влюбленных, 14 февраля.

Даниил встал перед 32-летней Ириной на одно колено и преподнес ей дорогое кольцо известного бренда из белого золота с 22 бриллиантами, которое стоит более 1 млн рублей. Его возлюбленная, по-видимому, не ожидала, что ей сделают предложение. После Смелая поцеловала танцора, дав ему понять, что она согласна. Видео опубликовано на их страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Tatarka была замужем за Ильей Прусикиным* четыре года. В 2017 году у них родился сын Добрыня. В 2020 году пара объявила о разводе. После выяснилось, что певец встречается с участницей группы Софьей Таюрской, которую сразу же обвинили в разлуке пары. Но Ирина утверждала, что Софья не стала причиной разрыва. Смелой было сложно из-за постоянных гастролей мужа. На этом фоне у нее появилась депрессия.

Ранее разъезжающий на кресте Прусикин* нарвался на критику Канделаки. Подробности читайте в этой статье.

*(признан иноагентом на территории РФ)