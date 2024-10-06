«Покупатели звонят»: риелторы отреагировали на слухи о подорожании виллы Константина Меладзе в Крыму

Уехавший из России композитор Константин Меладзе с начала 2024 года не менял ценник на свою виллу в Гурзуфе. Продюсер группы «ВИА Гра» все еще пытается продать элитную недвижимость за 396 миллионов рублей.

Как рассказали Kp.ru риелторы, изначально Меладзе хотел получить за дом и 12 соток земли 300 миллионов рублей, затем снизил цену снизилась до 289 миллионов рублей, а в феврале 2024 года вилла подорожала уже до 396 миллионов рублей.

«Цена объекта никак не поменялась с февраля. Покупатели звонят, интересуются, но пока виллу никто не купил», – заверили издание в агентстве недвижимости.

По словам риелтора Юлианны Гавриловой, особняк Меладзе является самым большим на территории коттеджного поселка «Вилла роз». Площадь двухэтажного здания, построенного в 2014 году, составляет 730 квадратных метров. Композитору в разработке интерьера помогала его на тот момент жена Вера Брежнева. Артистка сделала все «по высшим критериям эксклюзивности».

На территории есть хаммам, винная комната, постирочная, спортзал, каминный зал, пять спален, шесть санузлов и просторная гостиная, объединенная с кухней.

Напомним, Константин Меладзе уехал из России в 2022 году и сейчас проживает в Италии.

Ранее в Сети появилась информация, что Константин Меладзе долгое время не может продать свой особняк в Гурзуфе. Летом этого года он даже сделал скидку, в надежде избавиться от последней недвижимости в России, однако сейчас ценник поднялся на 65 миллионов рублей и составил 450 миллионов рублей.