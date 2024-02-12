«Покупатель пока еще не найден»: Меладзе пытается избавиться от виллы в Гурзуфе за 396 миллионов

Композитор Константин Меладзе повысил цену на виллу в Гурзуфе до 396 миллионов рублей. При этом до нового года цена на звездную недвижимость была на 100 миллионов меньше.

Уже чуть больше года бывший муж певицы Веры Брежневой пытается избавиться от дома в Крыму. Однако пока за все это время покупателя так и не нашлось. Чтобы продать виллу, Меладзе даже уступал в деньгах, но и это не привлекло миллионеров.

По мнению риелтора Юлианны Гавриловой, владелец недвижимости мог поменять в очередной раз стоимость из-за инфляции. Вполне вероятно, что Константин не торопится со сделкой, поэтому и не снижает резко цену.

«Вилла на продаже стоит уже больше года, но покупатель пока еще не найден. Несколько раз в месяц на место приезжают лишь посмотреть дом», - рассказала специалист в беседе с Kp.ru.

К слову, вилла была построена по индивидуальному заказу в 2014 году. Она находится недалеко от моря, а на территории есть хаммам, винная комната, постирочная, спортивный зал и пять спален. При этом сам композитор бывал там за все годы лишь несколько раз.

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