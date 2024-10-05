Покупатель дачи Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в середине сентября журналисты писали о том, что покупатель дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске наконец нашелся. Некий мужчина собирался приобрести недвижимость певицы за 125 миллионов рублей, стороны почти договорились о внесении залога.

Однако, стало известно, что сделка все же сорвалась. По информации журналистов, мужчина после просмотра ремонта в здании, посчитал его устаревшим. Не понравилась покупателю и мебель Аллы Борисовны. Несмотря на заверения риелторов в том, что ремонт дорогой, а мебель антикварная, приобретать недвижимость мужчина отказался.

Известно, что сейчас на особняк Пугачевой претендует еще несколько покупателей — им выставили ценник в 152 миллиона рублей. Пока что в доме живет смотрительница, которая получает ежемесячно около 70 тысяч рублей.

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