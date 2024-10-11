Покупает люксовые вещи: известно, с кем Агата Муцениеце проводит время в Мадриде

Актриса агата Муцениеце проводит время в Испании после тяжелого судебного разбирательства, в ходе которого решалось, с кем будет жить ее 11-летний сын Тимофей, рожденный в браке с Павлом Прилучным. Звезда «Закрытой школы» поделилась в своем блоге кадрами из Мадрида и рассказала, чем занимается в отпуске.

Муцениеце опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дизайнером Олесей Шиповской на площади Сибелес.

Также они посетили церковь Святых Мануэля и Бенито. Девушек восхитила акустика здания.

После прогулки подруги пообедали в ресторане и отправились за покупками. Агата активно выбирала брендовые наряды. Она не стала хвастаться, но по кадрам в блоге было видно, что актриса ушла из бутика довольная.

Пока Муцениеце проводит время за границей, ее дети – 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия живут с Прилучным и его новой семьей. Ранее стало известно, что мальчик уже долгое время живет с отцом и не хочет возвращаться к матери.

Ранее Павел Прилучный рассказал, почему обратился в суд с требованием об определении места жительства Тимофея. Артист убежден, что это важно из-за общих «мужских интересов».