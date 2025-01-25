Покрылась волдырями: Анастасия Волочкова пострадала от подарка поклонника

Балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание о своем здоровье. В беседе с mk.ru артистка заявила, что у нее настолько чувствительная кожа, что она покрылась волдырями после подаренных роз.

В последнее время 49-летняя Анастасия Волочкова удивляет публику преображениями во внешности. Многие отметили, что танцовщица будто помолодела, и заподозрили ее в пластике. Однако, как оказалось, балерина не может себе позволить хирургическое вмешательство во внешность из-за «очень чувствительного тела и аллергии». Знаменитость может пострадать даже от подаренных цветов.

«У меня вообще очень чувствительное тело и аллергия на любые иголки. Даже если комар укусит, у меня сразу волдырь. Вы знаете, что я люблю белые розы и вообще цветы, так вот, если белые розы просто полежали на моей руке, если я держу их в охапке после своих шоу буквально две минуты, у меня руки покрывается волдырями», — поделилась Анастасия Волочкова.

По словам артистки, ей удается сохранять молодость и хорошее состояние кожи благодаря генетике. Что касается «уколов красоты», то Анастасия Волочкова призналась, что «боится всего этого» из-за последствий, но не осуждает тех, кто прибегает к подобным процедурам.

«Я хочу сказать, что у меня, во-первых, хорошие гены: в молодости было хорошее состояние кожи. Я не хожу по салонам красоты, прихожу туда лишь иногда, когда хочу осветить какую-нибудь хорошую процедуру, это редко происходит. И вообще, я всего очень этого боюсь. Потому что я знаю, что, если начинаешь вмешиваться в свою природу, колоть ботокс и все такое, потом природа начинает, как мне кажется, мстить за вмешательство в свою красоту», — заявила балерина.

Говоря об уходе за собой, Анастасия Волочкова отметила, что «очень много работает физически», ходит в баню, окунается в купель, делает массажи. Также артистка уделяет внимание своему рациону питания и не употребляет соль и сахар.

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