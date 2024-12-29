«У меня есть проблема»: Анастасия Волочкова объяснила, почему ходит в париках

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще появляется на публике в париках с длинными волосами. Она заверила, что просто не хочет делать укладку.

По словам балерины, она опасается экспериментов со своими волосами после неудачного опыта.

«У меня есть проблема. Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — разоткровенничалась Анастасия в беседе с mk.ru.

Она также не стала скрывать, что все еще не привыкла к парикам и кажется себе в них странной. При этом близкие люди высоко оценили образ Волочковой в парике, но заверили, что с натуральными волосами и без косметики она выглядит моложе и красивее.

Ранее Анастасию Волочкову заподозрили в пластике. Мысли по поводу того, что перед Новым годом артистка решила изменить лицо, появились у поклонников после публикации ее нового фото. В личном блоге танцовщица показала снимок, на котором позировала с опухшим лицом.