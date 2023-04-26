Покрылась пятнами: Людмила Максакова резко постарела после пластики

Когда-то Людмила Максакова была одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Но за годы ее внешний вид слишком сильно поменялся. Поклонники увидели новые фото 82-летней знаменитости и пришли в ужас. Многие в очередной раз напомнили ей о злоупотреблении пластическими операциями.

Максакова до сих пор выходит на сцену театра, где восхищает зрителей своим талантом. О ней часто говорят не только поклонники, но и коллеги. Так, актер Стас Садальский много лет с любовью говорит о звезде. На днях он отметил ее в спектакле Сергея Яшина.

«Ошеломительная «Мать королева» Максакова. Это лучшее, что я видел в своей жизни, после ухода Туминаса, удивительно, но снова торжество увядающего Театра. Фантастический спектакль с нереальной Максаковой в заглавной роли. Актриса – абсолютная представительница «уходящей натуры» — того Театра, о котором многим из ныне живущих лишь знают понаслышке», – поделился мужчина в соцсетях.

Садальский опубликовал фото, на которых актриса позировала на сцене. Не все подписчики сразу узнали Людмилу Васильевну. Она была с белыми пятнами по всему лицу, седыми волосами и черными полосами на лбу. Оказалось, что это был грим, но он прибавил артистке возраста. Некоторые, правда, высказались, что дело не в краске, а в пластических операциях, которые, по слухам, делала звезда.