Михаил Боярский впервые рассказал о своем состоянии после перенесенного инфаркта

74-летний Михаил Боярский впервые появился на публике после перенесенного инфаркта. Артист стал одним из голосов акции Тотальный диктант-2024.

Боярский отметил, что пока рано говорить о каких-либо улучшениях.

«Алиса Бруновна (Френдлих — прим. «Страсти») теперь меня называет: „Мой сердечный друг“. Это придает вдохновение», — цитирует его Kp.ru.

Артист признался, что ему так и не удалось бросить курить. По его словам, после 70 лет от этой привычки избавиться невозможно.

Помимо этого, врачи запретили ему выходить на сцену, но артист их не слушается.

Михаила Боярского несколько раз госпитализировали в конце 2023 года. 27 ноября он попал в больницу с инфарктом, его состояние удалось стабилизировать и уже 4 декабря артиста выписали из больницы. 31 декабря он вернулся на сцену, однако вскоре вновь прервал выступления в театре.

Напомним, в этом году Михаил Боярский и Лариса Луппиан отметят 48-летие брака. Артист поделился секретом крепких и теплых отношений с женой.