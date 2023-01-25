Покорил вовсе не тортиками: Волочкова раскрыла секрет, за что на самом деле выбрала «сладкого короля»

В преддверии Нового года в Сети бурно обсуждался новый роман Анастасии Волочковой. Балерина интриговала поклонников историями о свадьбе с Дедом Морозом, но потом выяснилось, что никакой церемонии в ближайшее время не предвидится. Однако, по признанию артистки, если брак она выдумала, то свои чувства к «сладкому королю» Дмитрию нет.

Экс-прима Большого театра призналась, что возлюбленный появился на пороге ее дома неожиданно. И как говорится: пришел, увидел, победил. В интервью Пятому каналу Волочкова рассказала, что Дмитрий вошел в ее жизнь красиво, но еще до его перформанса с переодеванием в Деда Мороза они, оказывается, были знакомы.

По словам Анастасии, ухаживал мужчина за ней красиво. Но на первых этапах сильно расстраивал балерину, так как дарил ей торты, тогда как она хотела получать цветы. Так, после очередного выступления Дмитрий вновь преподнес ей сладости, и Волочковой пришлось преподать ему урок. После этого поклонник артистки сразу исправился. Уже утром он прислал возлюбленной более тысячи роз.

«У меня был спектакль 11 декабря. И он пришел со своим тортом, но без цветов. Слушайте, у меня был такой дома скандал, я говорю: «Как ты мог, как ты мог мне подарить цветы, как ты будешь сейчас искупать свою вину?». А он говорит: «Потом все исправлю», - рассказала Анастасия.

Но еще больше артистку покорило сходство Дмитрия с российским императором Николаем II. Однажды она хотела наложить фильтр на их общую фотографию, и программа распознала в нем особу королевских кровей. Балерина призналась, что была настолько счастлива, что думала об этом еще два месяца.

По словам Волочковой, она полностью влюблена в Дмитрия. У них даже было своего рода «бракосочетание». Они обменялись словами любви в Никольском храме столицы. Подобное Анастасия уже практиковала с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Однако до ЗАГСа «сладкий король» вряд ли дойдет вместе с артисткой. По признанию Волочковой, у нее слишком высокие требования, и ее нынешний возлюбленный до них не дотягивает.

«Я влюбилась, конечно, не стану скрывать, у меня потрясающие эмоции по отношению к нему и сейчас», - откровенничала Анастасия Волочкова.