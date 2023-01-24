«Очень все красивое у меня сейчас»: Анастасия Волочкова оправдалась за танец без белья

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова несколько дней назад отмечала свой день рождения. Праздник получился таким громким, что его обсуждают до сих пор. Именинница исполнила чувственный танец со своим близким другом Никитой Джигурдой. Актер взял на руки блондинку и показал, что находится у нее под платьем.

В Сеть попало видео, на котором Джигурда крутит и вертит именинницу на руках. В какой-то момент у нее задирается юбка, а под ней будто бы нет нижнего белья. Пользователи поверили в то, что Анастасия не стала надевать трусики и принялись ее ругать. Она увидела кадры и была в шоке от такой неловкой ситуации.

Волочкова призналась, что на ней было белье. Просто из-за телесного цвета трусики сложно было заметить. Она рассказала об этом в личном микроблоге.

«Когда мы в тот день 20-го остались в узком кругу без прессы, мы просто веселились и куражились. А Никита рассказал о видео, где он кружит меня на руках в коротком платье. Я угораю! Кто-то приблизил кадр и написал, что я без трусиков. Они на мне были, просто телесного цвета и маленькие, как я люблю. Но в принципе я на Мальдивах загорала в мини-трусиках пляжных, поэтому очень все красивое у меня сейчас», – оправдалась балерина.

Анастасия дала понять, что может позволить себе даже не носить нижнее белье. Но она все-таки держит себя в рамках приличия.

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