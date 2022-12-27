Покойный Александр Пономаренко сделал подарок жене после своей смерти

Несколько дней назад, 24 декабря умер юморист Александр Пономаренко. Один из знаменитых братьев боролся с онкологическим заболеванием, которое ему диагностировали полтора года назад. Вдова артиста призналась, что мужчина предчувствовал свою смерть.

Напомним, что у Александра был рак желудка в четвертой стадии с осложнениями в виде метастазов в легких. Покойного похоронили на родине, в Ростовской области. Супруга юмориста никак не ожидала после его смерти получить подарок. Она рассказала, что это был букет и письмо с трогательными словами.

«Он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок мне заранее. Уже после его смерти мне пришел от него букет с открыткой. В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом», — рассказала Анна в беседе с SPB.KP.RU.

Жена знаменитости рассказала, что подарок был прислан не просто так. Дело в том, что Александр умер за один день до дня рождения любимой. Видимо, мужчина действительно предчувствовал свою смерть и отправил ей прощальный подарок заранее. Напомним, что у юмориста осталось двое детей – дочь Любовь и сын Герман.

Ранее мы писали о том, что коллеги Александра Пономаренко из «Кривого зеркала» не приехали на его похороны.