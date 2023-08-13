Годы безжалостны: поклонники не признали Евгению Симонову

На днях Александра Урсуляк в своем блоге разместила новое фото. На нем актриса стоит в компании 68-летней Евгении Симоновой. Однако поклонники не признали народную артистку.

Многие запомнили Симонову по роли очаровательной медсестры Кати Снегиревой или принцессы из «Обыкновенного чуда». Однако видно, что годы безжалостны к актрисе.

Вероятно, причиной тому онкология. Врачи несколько лет назад нашли у Симоновой рак. Актрисе пришлось удалять всю нижнюю долю правого легкого, пишет kp.ru.

Отмечается, что Евгения Симонова снимается в очередном сезоне сериала «Пищеблок». Она исполняет роль бабушки одной из юных героинь.

Ранее мы писали, что супруга Евгения Петросяна опубликовала пикантное фото.