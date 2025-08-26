Поклонников удивил экстравагантный поступок дочери Агутина и Варум

26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум устроила необычный перфоманс на улице Лос-Анджелеса. Елизавета Варум, которая практически с рождения живет в США, продолжает делиться с поклонниками своими творческими экспериментами. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Коллеги Лизы по музыкальному коллективу опубликовали серию ярких кадров, на которых она играет на электрогитаре и смеется. На следующих снимках девушка взбиралась по стене здания. Стоящие внизу люди подстраховывали ее, «чтобы она не рухнула вниз».

Экстравагантный стиль жизни наследницы известных музыкантов привлекает внимание публики. Поклонники отмечают, что она «чертовски культовая».

Несмотря на то, что в прошлом году Елизавета получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Джона Сэмюэла, пара пока не назначила дату свадьбы.

Ранее Леонид Агутин признался, что они с Варум стараются друг друга не нервировать.