«Они пили, а он умирал»: кому вдова и мать Паши Техника пообещали отомстить на его могиле

Вдова и мать блогера Паши Техника побывали на могиле в день его 41-летия. Как сообщает StarHit, родные пообещали отомстить тем, кто «убивал» рэпера.

Экс-супруга звезды Ева Карицкая до последнего боролась за жизнь мужчины. Она считает, что люди, которые были рядом с Пашей, могли раньше забить тревогу, и тогда состояние блогера не было бы таким плачевным. Она поделилась кадрами с Техником.

«Сегодня тебе бы исполнился 41 год. Наша жизнь была как кино: сумасшедшей и оторванной. Я ни о чем не жалею, это наша с тобой жизнь, такая непростая, веселая и странная. Очень скучаю и люблю. Мы всегда друг другу признавались в любви, хоть и пакостили, но всегда были одним целым», – написала Ева.

Она отметила, что Паша умер не от передозировки, а в его крови не было обнаружено запрещенных веществ. Она считает, что мужчина просто оказался в окружении «и лапах» других людей, которые оказались к нему равнодушны.

Карицкая принесла на Николо-Архангельское кладбище живые цветы, у могилы Паши собрались 10 человек. Журналисты поинтересовались у Евы о дальнейших планах. По ее словам, фонд имени рэпера будет зарегистрирован, а фильм снимают. Мать звезды тоже дала комментарий, в котором раскритиковала последнюю любовь сына – девушку Кристину Лекси. Они с Пашей были в Таиланде вместе.

Присутствующие отметили, что девушка виновата и на нее надо написать заявление. Ведь мать связывалась с ней и спрашивала про Пашу перед смертью, и она говорила, что с ним все хорошо.

«Самое страшное что она не чувствует за собой вины. Они пили, бухали, а он умирал. Я ей говорю: „Вызывай скорою“. А она мне в ответ: „Все прекрасно“, — поделилась мать рэпера.

Ранее певица Лолита Милявская поддержала идею создать фонд имени Паши Техника.