Поклонников не обмануть: Ольга Бузова обвинена в подражании Вере Брежневой и Яне Рудковской

Празднование дня рождения «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце обернулось для Ольги Бузовой обвинениями со стороны подписчиков. Дело в том, что они раскритиковали наряд певицы.

Интернет-пользователи рассказали, что в алом платье из фатина с глубоким декольте и длинным шлейфом уже появлялась певица Вера Брежнева. Также в этом наряде видели Яну Рудковскую. Поклонники решили, что Бузова намеренно копирует их стиль.

Ранее Ольга Бузова раскрыла тайну своей зависимости.