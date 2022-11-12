16:04, 12 ноября 2022
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Поклонников не обмануть: Ольга Бузова обвинена в подражании Вере Брежневой и Яне Рудковской
Празднование дня рождения «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце обернулось для Ольги Бузовой обвинениями со стороны подписчиков. Дело в том, что они раскритиковали наряд певицы.
Интернет-пользователи рассказали, что в алом платье из фатина с глубоким декольте и длинным шлейфом уже появлялась певица Вера Брежнева. Также в этом наряде видели Яну Рудковскую. Поклонники решили, что Бузова намеренно копирует их стиль.
Ранее Ольга Бузова раскрыла тайну своей зависимости.
Источник фото:тг-канал "Звездная пыль"
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: