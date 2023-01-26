Поклонники забили тревогу после исчезновения телеведущего Дмитрия Борисова

Телеведущий Дмитрий Борисов ведет скрытный образ жизни и редко делится с поклонниками личными подробностями. При этом у звезды множество поклонников, которые с нетерпением ждут от него постов и эфиров. С недавнего времени в Сети все чаще обсуждают исчезновение молодого человека. Преданные фанаты забили тревогу.

Зрители обратили внимание, что Борисова давно не видно на телеэкране. В последний раз передача с участием артиста выходила в прошлом году. Финальный выпуск шоу «Пусть говорят» показывали целых 28 дней назад. Пока нет никакой информации, вернется ли шоу на экраны. Сам Дмитрий тоже молчит. Это настораживает его поклонников.

Такая же ситуация происходит с еще одним телеведущим – Александром Гордоном. Передача «Время вспомнить» тоже испарилась из сетки вещания. Звезды не комментируют ситуацию, поэтому зрителям остается только выдвигать свои предположения в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Борисов, который в свои 37 лет не был женат и не имеет детей, высказался о том, что его беспокоит. В эфире программы «Пусть говорят» он сообщил о маленьком недоношенном младенце.