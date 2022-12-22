19:02, 22 декабря 2022
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«Маленький 25-сантиметровый малыш»: Дмитрий Борисов сделал жуткое заявление о младенце
Фото: Ivanov Sergey/East News
Ведущий Дмитрий Борисов, который в свои 37 лет не был женат и не имеет детей, высказался о том, что беспокоит. В эфире программы «Пусть говорят» он сообщил о маленьком недоношенном младенце.
Борисов, беседуя с экспертом по НЛО, спросил, почему он считает, что инопланетяне лучше нас. На это собеседник ответил: «Они могут перемещаться в наше пространство, а мы не можем».
Тогда Борисов предположил: «Может их случайно закинуло. Может маленький 25-сантиметровый малыш не знал вообще, куда летит. А его засушивают и в холодильник».
Интересуясь у эксперта, есть ли пришельцы среди нас, Борисов получил ответ: «Вполне возможно, что они наблюдают».
Ранее Борисов похвастался многочисленными любовницами.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Программа «Пусть говорят»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#НЛО