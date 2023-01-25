Поклонники высмеяли модницу Яну Рудковскую в Париже

Продюсер и любительница моды Яна Рудковская отправилась во Францию, чтобы побывать на показах именитых брендов. Блондинка транслирует свою жизнь в соцсетях, но иногда попадает в неловкие ситуации. В этот раз тоже не обошлось без скандала.

Сначала хейтеры заговорили о том, что знаменитость не смогла попасть ни на один приличный показ. Она якобы сидела там, где у нее получилось достать билет. Кроме того, Яна не смогла правильно произнести бренд, на наряды которого пришла полюбоваться. Об этом пишет «7Дней».

Блондинка не отреагировала на слухи о своей ошибке, но зато ответила на слова недоброжелателей о «неинтересных» показах.

«Милые вы мои драгоценные барышни, на кутюрной Неделе Моды в Париже не бывает неприличных показов! Ну надо же знать азы», – высказалась Рудковская в личном микроблоге.

В этом году в Париже было очень мало знаменитостей из России. Поэтому за соцсетями Яны наблюдает огромное количество любителей моды. У продюсера есть преданные фанаты, но и хейтеры, которые пишут негативные комментарии. Блондинка старается не обращать на них внимание.

Ранее мы писали о том, что Рудковской не угодил подарок мужа Евгения Плющенко в миллион рублей.