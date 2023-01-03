«На то, что я хочу, не хватит»: Рудковской не угодил подарок Плющенко в миллион рублей

2 января Яна Рудковская отметила свой 48-ой день рождения. Телеведущую поздравили многие звездные коллеги, но больше всего ей постарался сделать приятное супруг. Оправившись после тяжелой болезни, Евгений Плющенко вышел на лед и посвятил шоу «Снегурочка» своей жене.

Премьерный показ ледового представления прошел еще перед Новым годом, но, к сожалению, фигурист не смог на нем присутствовать из-за гриппа. Рудковская сообщала, что у спортсмена поднялась температура 39,5 градусов. Но к дню рождения любимой супруги Евгений восстановился и безупречно откатал шоу «Снегурочка».

В финале постановки появилась и сама именинница. Ей преподнесли в качестве подарка огромный букет, а также торт, украшенный свежими фруктами. Поздравляли в этот день Яну несколько тысяч человек. А также именно вчера представление побило мировой рекорд, так как в нем было задействовано 146 человек.

После шоу Евгений Плющенко с сыновьями забрали Рудковскую и повезли ее в ресторан отмечать праздник. Позже телеведущая поделилась, что супруг подарил ей щедрый подарок – миллион рублей. Вот только она все равно не знает, на что его тратить.

«Женя мне сегодня подарил миллион рублей. Пока не знаю, на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок», - призналась Яна Рудковская.

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