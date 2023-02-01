Поклонники встревожились не зря: Любовь Казарновская не может приезжать на съемки шоу

Оперная певица Любовь Казарновская несколько лет входила в жюри шоу «Точь-в-точь», но в новых выпусках телевизионной передачи ее не будет. Поклонники взволновались в связи с исчезновением звезды оперной сцены, и, как оказалось, не зря.

В самом начале певице нравилось сниматься, но на предложение снова стать членом жюри она ответила отказом. Казарновская больше не готова приезжать в студию.

«Мое поле сознания и мои активности – то, что мне сегодня интересно – находятся в иной плоскости», - сказала она.

Основная причина заключается в том, что ей не понравились участники грядущего сезона и песни, которые будут исполнять артисты.

«Когда я увидела списки того, что будет звучать в проекте – песни и артисты уровня «ты да я да мы с тобой», – то мое нежелание не принимать в этом участие только усилилось», – добавила певица.

Ранее Казарновская поделилась секретом гармоничных отношений с мужем.