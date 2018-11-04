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«Нужно слышать друг друга»: Любовь Казарновская раскрыла секрет гармоничных отношений

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Любовь Казарновская и Роберт Росцик

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Звезда оперной сцены и ее супруг в следующем году отметят жемчужную свадьбу.

Всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская вышла замуж за продюсера Роберта Росцика в 1989 году. Роман развивался стремительно — через несколько месяцев после знакомства пара решила узаконить свои отношения, и даже огромное количество документов, которые нужно было собрать для того, чтобы гражданке СССР выйти замуж за иностранца, не стало препятствием для любви.

В интервью порталу «Собеседник» Любовь Юрьевна раскрыла свой секрет счастливого брака: «Я всегда говорю, что надо слышать друг друга. Нужно свое эго и амбиции запрятать в карман и научиться понимать партнера. Вот мы с мужем так и живем: он слышит меня, а я слышу его».

Как отмечает оперная дива, безумная любовь, возникающая в начале отношений, должна перерасти во что-то большее: «Не бывает, чтобы этот огонь все время сохранялся. У нас это выросло в какое-то невероятное взаимопонимание, дружбу, интерес друг к другу. А когда родился наш сын Андрей, Роберт вырос в моих глазах еще сильнее. Он проявлял себя очень по-мужски. Я никогда не слышала от него: «Почему я должен нянчить ребенка?» или «Почему я должен им заниматься?» Я могла положиться на него во всем. Это такое взаимное проникновение друг другом: и помощь, и дружба, и любовь».

Фото: Anatoly Lomohov, Natalya Loginova/Globallookpress

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