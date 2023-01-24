Поклонники в ужасе от ответа Марины Анисиной на игрища ее мужа Джигурды с Волочковой

Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова продолжают эпатировать публику. Недавно они исполнили страстный танец, а после записали видео с поцелуями и ласками. Несмотря на то, что экс-прима Большого театра удалила ролик, его все еще распространяют в соцсетях. Жена артиста Марина Анисина прервала молчание после такой выходки.

Фигуристка долгое время никак не реагировала на поведение супруга. В интервью они признавались друг другу в любви и не затрагивали тему измен. Поклонники были уверены, что после таких игрищ спортсменка точно скажет, что думает о муже. Но она решила не комментировать эту ситуацию. Вместо этого рыжеволосая красавица опубликовала серию фото с семьей.

На кадрах Марина нежно обнимала Никиту и детей. Анисина посвятила пост дочери Эве-Владе Крист, у которой был день рождения.

Пользователи Сети были в шоке, что женщина ничего не сказала в сторону мужа. Некоторые иронично написали, что у супругов «высокие отношения». В интервью Джигурда неоднократно заявлял, что может позволить себе флирт с «богинями», но обещал хранить верность жене. А Волочкова даже называла Марину своей сестрой.