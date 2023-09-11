Поклонники узнают с трудом: Надежда Михалкова экстремально похудела за последние полгода

Актриса Надежда Михалкова экстремально похудела за последние полгода. Долгое время она не посещала презентации и премьеры, но неожиданно сделала исключение и пришла на премьеру фильма «Звук свободы».

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

Как пишет издание, Михалкову с трудом узнают поклонники: стройная актриса похудела еще сильнее. Она пришла в пиджаке оверсайз, водолазке и брюках нежно-розового цвета.

Ранее Михалкова говорила, что не хочет жить в мегаполисе и планирует переезд в хижину у реки. Она рассуждала: кто-то отдыхает и в Москва-Сити, но она берет силы от природы. В детстве Михалкова росла на даче, а потом приезжала туда каждые выходные.

Между тем дети актрисы растут неизбалованными – в семье есть правила, нарушать которые им запрещено. Это касается хамства по отношению к родителям и старшим, а также нецензурной лексики. За грубые слова дети наказываются, поэтому держат себя в руках, говорила Михалкова.