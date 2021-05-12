Надежда Михалкова рассказала, чего никогда не позволяет своим детям

Надежда Михалкова призналась, как воспитывает детей от Резо Гигинеишвили – несмотря на развод родителей, их сын и дочь получают много внимания и любви от обоих.

Однако в беседе с «Комсомольской Правдой» Надежда призналась, что избалованными их не назвать.

«Они не избалованные дети в определенном смысле. У них есть понимание, когда самому себе нужно сказать «Стоп!», — говорит актриса.

Однако она отмечает, что у детей есть правила, нарушать которые нельзя.

В частности это касается хамства, особенно по отношению к родителям и старшим. И сын, и дочь знают, что это недопустимо.

Отдельным разговором является и нецензурная лексика – детям этого не позволяют. Даже за случайно сорвавшееся с губ слово дети будут наказаны.

«Они знают, что если вдруг у них вырывается то слово, которое мне может не понравиться, то им придется круто. Поэтому держат себя в руках», — объяснила Надежда.