Поклонники узнали, куда тайно уехала Лолита из России: ее заметили с Боцманом

Поклонники потеряли певицу Лолиту, которая несколько дней не появлялась в соцсетях. Выяснилось, что она улетела из России. Брюнетка напомнила о себе, выложив видео на фоне своего коттеджа в Болгарии. Об этом сообщается на сайте «Народные Новости».

59-летняя певица проводит время со своими родственниками, которых она перевезла еще зимой и собакой по кличке Боцман. Исполнительница хита «На Титанике» приобрела заграничную недвижимость несколько лет назад.

На видео артистка расположилась на газоне вместе со своей собакой. Обычно за ней приглядывают мать и дочь артистки Ева.

Наконец-то знаменитости удалось навестить семью, которую она видит редко. Более того, она не раз признавалась, что любит отдыхать на природе и даже заниматься садовыми делами.

Звезда сама предпочитает ухаживать за своим садом, аргументируя тем, что людям нужно платить. Она рассуждала об этом прошлым летом, когда гуляла по своему участку в купальнике. Лолита хвасталась, что сэкономила 200 долларов.

Ранее мы писали о том, как 63-летняя Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес и назвала хейтеров «насекомыми». Напомним, что телеведущая нередко оставляет гневные комментарии в адрес коллег и пользователей Сети. В один момент на знаменитость обрушился шквал критики. Спустя время Гузеева вышла на связь и прокомментировала сложившуюся ситуацию.