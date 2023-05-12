63-летняя Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес и назвала хейтеров «насекомыми»

Лариса Гузеева является самой обсуждаемой персоной отечественного шоу-бизнеса. Дело в том, что телеведущая нередко оставляет гневные комментарии в адрес коллег и пользователей Сети. Все это привело к тому, что в личном блоге на знаменитость обрушился шквал критики. Спустя время Гузеева вновь вышла на связь и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Артистка заявила: на ее странице доброжелателей гораздо больше, чем хейтеров. Вот почему она поспешили поблагодарить поклонников за поддержку и сообщила, что не будет закрывать комментарии в социальной сети. По словам Гузеевой, критика ее совсем не задевает.

«На насекомых не обижаюсь: они сами себя в них превратили своей злобой и тупостью. Они тратят на это единственную жизнь», — цитирует Lenta.Ru артистку.

Ранее мы писали о том, что 63-летняя Гузеева уехала из России в Грузию. Подробности смотрите в этой статье.

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