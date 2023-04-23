Поклонники устроили драку из-за дивана, на котором сидел Филипп Киркоров

Анита Цой устроила аукцион по продаже дивана, на котором несколько лет назад сидел Филипп Киркоров. Соседи были так впечатлены, что устроили битву за реликвию.

Оказалось, что поп-король был в шоу у Аниты в 2005 году. Тогда Киркоров предстал в образе восточного султана и ел диковинные фрукты. Цой подумывала продать предмет мебели за большие деньги, но все же отдала диван бесплатно, чтобы порадовать счастливчика.

Певица напомнила, что успела сотворить 11 шоу-программ. Планируется создание музея, в котором публика увидит весь реквизит.

Однако от мебели Аните легче избавиться, чем от одежды. Артистка больше всего гордится нарядом, сделанном на заказ Валентином Юдашкиным.

«Этот костюм, он уникален, в нем машинерия: распускаются цветы по всему костюму. Это нереально красиво», — радостно объяснила Анита Цой.

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