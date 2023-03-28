Поклонники постарались поддержать схватившуюся за бокал Альбину Джанабаеву

Певица Альбина Джанабаева спустя несколько месяцев вышла на связь с поклонниками и опубликовала кадры из ресторана в Москве. На фото и видео артистка держится за бокал, что навело фанатов на мысли о непростом периоде в ее жизни.

Джанабаева молчала с 13 января и только недавно объявилась в Москве.

Поклонники поддержали певицу в комментариях: многие делали комплименты о красоте артистки. «Вы очень красивая», - говорится во многих сообщениях. В качестве признания в любви ей шлют изображения сердец.

Другие писали, призывая не грустить. «Альбинушка, не грусти, все будет хорошо».

Напомним, артистка давно не появляется на публике с мужем Валерием Меладзе. Недавно он был замечен в Дубае в компании молодой бэк-вокалистки.

Утверждалось, что Меладзе не случайно взял эту девушку в коллектив. Не исключено, что Джанабаева и ее муж не живут вместе. Официальных сообщений на этот счет пока не было.