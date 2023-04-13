Поклонники поразились, увидев лицо Жанны Агузаровой после пластики

Королева рок-н-рола и одна из культовых певиц 80-х Жанна Агузарова в последние годы перестала афишировать себя. Жанна ведет почти затворнический для эстрадной исполнительницы образ жизни и крайне редко публикует свои фотографии.

Тем большую неожиданность вызвал ее пост с фото, видимо приуроченный к началу седьмого десятка жизни.

Напомним, 60-летний юбилей Агузарова отметила 7 июля 2022 года.

С фотографии нам улыбается с трудом узнаваемая красотка с пухлыми губами, курчавыми волосами и без знаменитой горбинки носа.

Многих поразил и «бабушкин платок», накинутый поверх модной прически. Поклонники пришли в восторг. Сияющее счастьем лицо -для такого возраста это редкость,- справедливо заметили они. Такое на каждой под силу!

Ранее мы писали, что артистке действительно получилось «помолодеть» прибегнув к услугам пластических хирургов.